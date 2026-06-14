サンアントニオ・スパーズが、「NBAファイナル2026」第5戦を前に異例のチケット販売制限を設けているようだ。現地メディア『ClutchPoints』などが報じている。 現在、スパーズはニューヨーク・ニックスとのファイナルで1勝3敗と後がない状況。第4戦では最大29点のリードを守り切れず、歴史的な逆転負けを喫したことで、ニックスは1973年以来となる優勝まであと1勝に迫っている。 そん