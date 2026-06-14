開催：2026.6.14 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 6 - 9 [カージナルス] MLBの試合が14日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとカージナルスが対戦した。 ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。 1回表、2番 イバン・へレラ 初球を打って左中間スタンドへの