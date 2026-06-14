前回は、確かな研究報告をもとに「認知症リスクを下げる」飲み物を専門家が解説した。今回は逆に、「認知症リスクを上げる」飲み物を紹介しよう。多量摂取すれば糖尿病にもなりやすくなるため、全身の健康を守るためにもできるだけ避けたい。（ジャーナリスト笹井恵里子）確実に「認知症リスクを上げる」飲みものとは？確実に「認知症リスクを上げる飲みもの」がある。“甘い飲料”だ。東邦大学名誉教授で循環器を専門とする