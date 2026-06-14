のんが、7月22日に放送スタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』に出演する。 ■“本当の恋”か“焦りの恋”か、“計画性ゼロ”の35歳が揺れる このドラマは、“35歳の女性”の“今”をリアルに描いた恋愛ヒューマンドラマ。中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセススト