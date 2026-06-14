「新馬戦」（１３日、東京）父は２２年ＢＣクラシックなどＧ１・４勝のフライトラインで、２番人気に支持された外国産馬デミアン（牡２歳、母ミラアルタ、美浦・斎藤誠）が、中団追走から力強く抜け出して父にＪＲＡ初勝利をささげた。レーンは「追い切りで精神的に安定している馬だと感じていて、レースでも２歳馬らしからぬ正しい動きをしてくれた。いい反応でしたし、ポテンシャルのあるタイプですね」と絶賛。斎藤誠師は