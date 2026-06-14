◇交流戦ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日みずほペイペイ）ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が13日、ヤクルト戦で開幕から負けなしの4勝目を挙げた。今季これまでは5回が最長だったが、自己最長の7回を投げ3安打1失点と好投。球数101も自己最多だった。小久保裕紀監督（54）も3年目左腕の成長に目を細めていた。チームは交流戦の成績を14勝3敗とし、西武を抜いて再び首位に浮上。最短で14日に2年連続10度目の優勝