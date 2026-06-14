「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）ミュージアムマイルは土曜朝、最後にもうひと刺激を加えた。栗東坂路に姿を現すと、ゆったりとした脚取りで登坂。徐々に加速し、ラスト１Ｆは１２秒５をマークした。高柳大師は「休みが長かったので軽く馬なりで伸ばすイメージ。追い切った後の良化を感じられた」と力強く語った。