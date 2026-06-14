◇交流戦日本ハム4―3中日（2026年6月13日エスコンF）日本ハム・水野達稀内野手（25）が13日、中日戦で自身初のサヨナラ本塁打を放った。2点リードを追いつかれた直後の9回に、右中間席へ3号ソロ。3回は左中間へ先制の三塁打、7回にも二塁打を放ち、「サイクル安打」まで単打1本だった。新庄監督の政権下では初の9連勝に導き、交流戦2位に浮上。07年以来、19年ぶり2度目の交流戦優勝に望みをつないだ。W杯の熱気の「パス