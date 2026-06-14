中国メディアの環球網は12日、「日本の自動車産業、『中国の代わり』探しは難しい」と題する記事を配信した。記事によると、過去数十年、中国の自動車市場では合弁ブランドが主導的な力を握ってきたが、今この構図は急速に崩れつつある。今年に入ってから合弁ブランドのシェアは下がり続け、特に日系ブランドは著しい落ち込みを見せている。複数の合弁ブランドの4S店（完成車販売、部品入手、サービス提供、情報収集とフィードバッ