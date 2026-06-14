１３日の東京１１Ｒ・ジューンＳをカネラフィーナで制し、Ｃ・ルメール騎手（４７）＝栗東・フリー＝がＪＲＡ通算２２００勝（うちＧ１・６０勝を含む重賞１７９勝）を達成した。９７８２戦目での到達は、武豊の１万８５７戦を更新する史上最少騎乗回数での達成となった。ルメールは「良かったです。（武）豊さんの記録には届かないけど、結構短い時間で２２００勝に届きました。オーナーさん、調教師さんやサポートしてくれた