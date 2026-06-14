「新馬戦」（１３日、東京）単勝１・３倍と圧倒的支持を受けた１番人気のシャンデヴァーグ（牝２歳、父ロードカナロア、母プールヴィル、美浦・森一）が、押し切りを図った逃げ馬とのマッチレースを鼻差で制した。津村は「パドック、返し馬と落ち着いていて、これならと思いました。スローで少しハミをかむところはありましたが、いい練習になりました。もっと突き放せると思ったけど、坂を上がってから苦しくなってしまって