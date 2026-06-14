日本ハム・郡司裕也捕手（28）が打撃不振で今季初の出場選手登録抹消となることが13日、分かった。昨季は規定打席に届かなかったものの打率・297、得点圏打率・319をマークするなど、勝負強さを発揮。開幕から「4番・三塁」を任されていた今季は打率・221と低迷。2軍で再調整を行い、復調のきっかけをつかむ。