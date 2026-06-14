「新馬戦」（１３日、阪神）スタートを決めて主導権を握った２番人気のロンドンガーズ（牡２歳、父グレーターロンドン、母スカイランダーガール、栗東・前川）が、直線で後続を突き放してデビュー勝ち。松山は「調教の時からいいスピードを持っている馬でした。スタートも良くて、スピードが違うという感じでした。最後も楽でしたし、強かったです」と素質を高く評価。前川師は「調教通りならやれるかなと思っていました。レ