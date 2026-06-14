◇交流戦ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日みずほペイペイ）ソフトバンクの周東が死球を受けた影響で欠場した。前日12日のヤクルト戦の5回に右ふくらはぎ付近に投球が直撃していた。この日はベンチ入りメンバーからも外れ、試合前はグラウンドに姿を現さずに室内で調整。小久保監督は「明日も難しいので（リーグ戦が再開する19日の）日本ハム戦の初戦に合わせてもらおうというプランです」と説明した。