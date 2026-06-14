◇交流戦日本ハム4―3中日（2026年6月13日エスコンF）「4番・三塁」で出場した日本ハム・野村が、1―0の3回2死三塁で松葉のツーシームを中前にはじき返し、貴重な追加点。「全部打とうと思っていました。いいところに飛んでくれて良かったです」。10日のDeNA戦で今季2度目4番を任され前日も先制の犠飛を放ったのに続き、きっちり役割を果たした。