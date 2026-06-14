◇交流戦ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日みずほペイペイ）ソフトバンクの柳町が貴重な追加点を奪うタイムリーを放った。6回2死三塁のチャンスに代打で登場。「一振りに気持ちを込めた」と直球を中前にはじき返した。昨季の交流戦MVPはまだ本調子ではないが、試行錯誤しながら打撃の修正を図っている。「今に合うしっくり来るものを、と探しながらやっています」と語った。