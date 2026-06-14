「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）マイユニバースは１３日、栗東坂路で４Ｆ６３秒５−１４秒８とリズム良く登坂した。「いいですね。頑張り屋さんなので、使い込むとどうしてもテンションが上がってしまう。でも、今はそれがないですから」と武幸師。阪神は１年２カ月ぶり。「当日輸送はプラスに働くと思います」と話した。