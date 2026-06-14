◇交流戦日本ハム4―3中日（2026年6月13日エスコンF）新庄監督の“ささやき”が人生初のバースデーアーチを生み出した。日本ハム・田宮裕涼捕手（26）が振り返った。1点リードの8回1死で、打席に入る直前の出来事だった。ベンチの指揮官から「ポイント前で、ポイントは前の前で」と暗示を掛けられると、左腕・橋本の初球スライダーを捉えた。「なんか、前で打てって（ジェスチャーを）やられていたので…、“あっ、これ