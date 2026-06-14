「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）大阪杯３着から巻き返しを目指すダノンデサイルは１３日、栗東坂路を軽快に駆け上がった。終始リラックスして伸び伸びとした走りに、安田師は「特に求めているものはなくいつもの雰囲気です」と納得の表情。渇望する勝利へ向けて「スムーズな競馬で能力を確認したいです」と力を込めた。