お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（37）が13日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。CMのオファーが来なくなった理由を明かした。今回は「お笑いを存分に語れるBAR」と題して放送され、「2026年上半期のお笑いニュース」をテーマに出演者たちがトークを展開。その中で、カミナリのYouTubeチャンネルの話題となった。演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔が「めっちゃ見てます」