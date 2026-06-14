「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）春古馬３冠制覇を目指すクロワデュノールは１３日、栗東坂路で最終調整。見届けた斉藤崇師は「水曜に追い切ってから、もうひとつ動けるようになってきた感じ。確実に一歩ずつ良くなっています」と手応えを口にした。快挙達成へ「このチャンスに挑めるのはなかなかないこと」と力を込めた。