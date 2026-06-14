◇交流戦ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日みずほペイペイ）ソフトバンク・野村は5―1の7回1死一塁、ヤクルト2番手の小沢からダメ押しの4号2ランを左翼席へ運んだ。6回無死での3号ソロに続いての2打席連発。大勢が決してからのダメ押し点だったが、2年連続10度目の交流戦Vを狙うチームには意味のある一発だった。「何とか追加点と思って食らいつきました。久々の“オゾン層破壊打法”でした」1本目はバックスク