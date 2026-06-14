元サッカー日本代表GKの本並健治氏（61）が13日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。現役時代の逸話を披露した。今回の番組では本並氏と大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）、漫才コンビのメッセンジャー黒田有（56）がグラングリーン大阪でロケを行った。橋下氏から「モテてたでしょ？」と聞かれると、「西と東があって、ヴェルディのやつはモテてました。ディスコ借り切ったり。こっ