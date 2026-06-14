◇交流戦ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日みずほペイペイ）ソフトバンクは3本塁打などの猛攻で計8得点。今季7勝を挙げているヤクルトの山野を攻略して交流戦首位に立ち、14日にも優勝する可能性が出てきた。0―1の3回2死二塁で近藤が山野のスライダーを捉えて13号2ラン。「いいピッチャーになればなるほど、甘いところしか打てない。そこを1球で捉えられて良かった」とうなずき、小久保監督も「（前の打席の）三