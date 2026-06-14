「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）レガレイラは１３日午後１時２分に阪神競馬場に到着。楠助手は「輸送も慣れていて、変わらずどっしりと来られた」と安どの表情を浮かべた。「昨年は骨折明けだった。今年はその不安がない分だけ積極的に調整できた」と納得の仕上がり。猛烈な暑さに最大限のケアをしながら本番を待つ。