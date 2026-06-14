サッカー日本代表のワールドカップ（W杯）北中米大会初戦・オランダ戦が、14日（日本時間15日）にキックオフされる。5日に公開された日本代表初の映画「ONE CREATURE」の岸枢宇己監督は、続編も見据え、米国で密着取材を継続している。劇中に登場したMF遠藤航（33＝リバプール）が12日、痛めた左足が回復せず離脱し代表の引退を表明という激震の中、目の当たりにした同じ方向を向くチームの強さを語り、1次リーグの行方を予想した