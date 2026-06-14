サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグＦ組の日本代表は、初戦（１４日＝日本時間１５日）で過去３度のＷ杯準優勝を誇る強豪オランダと対戦する。目標に掲げる「優勝」に向けた戦いを前に、テレビ局や企業側も熱視線を送っている。今大会は中心選手だったＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）がケガで不在。直前にはＭＦ遠藤航（リバプール）も離脱を余儀なくされたが、２６選手中２３選手が海外勢。かねてサポートプレ