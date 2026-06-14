東京女子７月１８日の東京・後楽園ホール大会でプリンセスタッグ王者の?白昼夢?こと渡辺未詩＆辰巳リカに挑戦するはずの「享楽共鳴」の中島翔子（３４）、ハイパーミサヲ組が異例の?ボイコット宣言?を続けている。享楽共鳴は７日の後楽園大会で初防衛に成功した白昼夢からＶ２戦の相手に指名された。だが、２人は「今ではない」との理由でこれを拒否。その後、さすまたで襲われて不本意ながら「挑戦する」と口走ってしまい、王