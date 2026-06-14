カーリングの日本選手権（７〜１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）は、異例のスケジュールで進んでいる。例年は１月下旬〜２月上旬に組まれることが多い中で、２０２６年は６月開催となった。その理由とは――。今季はミラノ・コルティナ五輪イヤー。女子はフォルティウスが出場した。その後は男女の世界選手権が３月〜４月、混合ダブルスの世界選手権が４月下旬〜５月上旬に行われた。相次いで国際大会が控えていたことから、