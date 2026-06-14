?太陽神?Ｓａｒｅｅｅがドクターストップにより、無念の帰国となった米国・ＡＥＷへの遠征を振り返った。Ｓａｒｅｅｅは５月１３日から首の治療のため欠場。１０日（日本時間１１日）の「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（オハイオ州シンシナティ）で行われるオーエン杯準々決勝のスカイ・ブルー戦で復帰するとともに、ＡＥＷデビューを飾る予定だった。しかし、団体のメディカルチェックの結果、出場はストップがかかった。１３日