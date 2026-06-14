おばあちゃんにブラッシングしてもらう猫ちゃん。その微笑ましい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は50万回を超え「嬉しいだろうなぁ～！幸せものだね～」「うっとりしてますね」「なに、この可愛っ子ちゃんは？！」といったコメントが集まっています。 【動画：週1で家にくるおばあちゃんに猫が『ブラッシング』されると…可愛すぎる光景】 おばあちゃんのブラッシング Instagramアカウント「yuk