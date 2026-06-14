同僚から買い取ったソファ 画像はイメージです 家具は高価なために、中古製品を購入する人も多いようです。リサイクルショップを利用したり、ソーシャルメディアで情報を得て見つけたりと、その方法もさまざまです。 Samantha Hardinさんと夫は、夫の同僚から中古のソファを購入しました。その同僚は見た目が気に入らず、ほぼ新品だったソファを処分することにしたのです。 リビングルーム