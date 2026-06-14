ライフステージが変わると、友人との集まりに「子供」という要素が加わることもある。子連れでの参加は珍しくないが、他の人への配慮を欠くとトラブルの元になりかねないようだ。 ガールズちゃんねるに6月11日、「【女子会】子連れ側が店探しするべき？」というトピックが立ち、波紋を呼んだ。 「それが難しいなら子供預けられる日を提案して」 トピ主は3歳の子供を持つ女性。年に2回ほどの女子会に、夫が土日休み