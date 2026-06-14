職場のベテラン社員が必ずしも仕事を熟知しているとは限らない。場合によっては、「苦手」を言い訳に面倒な仕事をスルーしているかもしれない。投稿を寄せた50代女性は、スーパーで清掃の仕事をして10年目のパート従業員だ。女性の部署は早朝のトイレや店内の汚れなどを担当している。清掃エリアは北側・南側・その他に分かれており、それぞれが1人で担当エリアを黙々と作業する体制だというが……。（文：篠原みつき）今までずっ