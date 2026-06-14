世帯年収が1000万円を超えていても、家族構成によって生活レベルは大きく変わる。投稿を寄せた愛知県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1100万円）は、中学生から年中まで4人の子どもを育てる多子世帯だ。「裕福な感じはしませんが、お金に非常に困る経験はないです。」と現在の生活について語る。自身の年収1000万円、妻の年収110万円という家庭における、リアルなお金の使い方を詳細に明かしてくれた。（