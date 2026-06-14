世帯年収1000万円を超えると、どれくらい余裕のある生活ができるのだろうか。当然ながら住む場所によっても大きく変わってくる。投稿を寄せた東京都の30代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1500万円）は、自身が年収800万円、妻が700万円の共働きだ。赤羽の3LDKマンションを持ち家としており、毎月のローン返済は15万円ほどだという。「サッカーだけで年間30万円くらいはかかるかな」「小学2年生の子供1人。課外