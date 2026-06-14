企業の顔ともなる採用面接官だが、中には就活生の熱意を削ぐような態度を見せる者もいる。投稿を寄せた東京都の30代女性（年収500万円）は、8年前の新卒就活時、ある業界最大手企業の集団面接で不愉快な経験をした。面接官の1人だった若い女性人事の態度が、とにかく酷かったという。「終始デスクに顔をくっつけるくらいの猫背でメモ。明らかにやる気がなさそうでした」面接は女性を含めて3人の就活生で行われ、面接官は中年の男性