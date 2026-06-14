共働きが当たり前になった今でも、労働時間の基本は週5日、1日8時間から変わっていない。しかし、それでは子育てと仕事の両立は難しいという声が次々に寄せられている。投稿を寄せた岡山県の40代女性（事務・管理）は、「子育て世帯の週5日8時間労働は時代に合っていないと思う」と前置きし、こう理想を語る。「特に小さい子どもがいる家庭においては時短勤務又は専業主婦（夫）が妥当」「子どもを産むことが一種の罰ゲームのよう