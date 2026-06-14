面接を受ける前は印象が良かった会社でも、実際に受けてみるとギャップに衝撃を受けることがあるようだ。投稿を寄せた東京都の40代男性（事務・管理）は、20歳の時に受けた面接で「この会社終わってるな」と感じたエピソードを明かした。専門学校の求人を見て応募した会社でのこと。「事前にメールして、『あなたの専門学校の先輩も活躍してます！』との返事だったので 良さそうだったので受けた」しかし、実際の面接は事前の印象