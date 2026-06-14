今のパチンコは、僕はやらない。ラッキートリガーが導入されて射幸性はグンと増したが、狭い針の穴を通すようにして出玉獲得のチャンスを手にしたとしても、それってしょせん駆け抜けることもあるわけで。しかも天井もない台ばかりだから、余計に挑むのが怖い。僕も若い頃はパチンコに積極的に挑んだこともあったが、そんなに負けなかったにせよ、当時は確変突入率も継続も50％が主流だったのもあり、やっぱりあんまりいい思いをす