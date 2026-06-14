ラグビー・リーグワン１部で初優勝した神戸が１３日、神戸市内の練習拠点で、ファンクラブ有料会員限定イベント「スティールメイツ感謝祭２０２５―２６」を開催。今季限りでの退団が発表されている選手、スタッフが別れのあいさつに立った。このイベントを最後にニュージーランドに帰国し、同国代表「オールブラックス」のヘッドコーチ（ＨＣ）に就任するデイブ・レニーＨＣ（６２）は冒頭、「スティールメイツの皆さま、いつ