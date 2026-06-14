◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）割れんばかりの大歓声が心地よかった。日本ハム・水野達稀内野手（２５）は右人さし指を突き上げ、ナインが待つ歓喜の輪に飛び込んだ。３―３の９回１死、草加のスライダーを捉え、右中間へサヨナラ３号ソロ。「試合に出始めて、緊張とかなくなっていたんですけど、初めて興奮で（頭が）真っ白になった」。今季３度目の猛打賞はプロ５年目