◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）決勝進出の２校が決まった。慶大（東京六大学）は、今秋ドラフト候補左腕・渡辺和大（４年）が大会記録に並ぶ８者連続奪三振をマークするなど、８回途中１失点で１５奪三振と圧巻の投球。連覇を目指した東北福祉大（仙台六大学）を下し、５年ぶりの頂点に王手をかけた。関大（関西学生）は、国学院大（東都大学）を一進