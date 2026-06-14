１３日の阪神５Ｒ・２歳新馬戦（芝１２００メートル）は、グレーターロンドン産駒のロンドンガーズ（牡、栗東・前川厩舎）が３馬身差で快勝した。勝ちタイムの１分８秒２は、２歳レコードタイの優秀なもの。抜群のスタートセンスで勝負あり。発馬直後にはもう１馬身ほど、他馬より前に出ていた。４コーナーも楽な手応えで回ると、マークしていた２着馬を振り切り、ラスト３ハロンも３３秒８でまとめた。調教にも乗り、自信を持