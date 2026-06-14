◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝関大４X―３国学院大（１３日・神宮）決勝進出の２校が決まった。関大（関西学生）は、国学院大（東都大学）を一進一退の攻防の末にサヨナラで破った。慶大と関大の対戦は、１９７２年の決勝以来５４年ぶりとなる。関大が劇的勝利で１９７２年以来、５４年ぶりの優勝に王手をかけた。９回２死一、三塁で４番・山本峻輔がサヨナラ打。「野球をしていて一番、