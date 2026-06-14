“３５歳の女性”の“今”をリアルに描く恋愛ヒューマンドラマ、仲里依紗主演のフジテレビ系「Ｔｏｋｙｏｍｉｄｄｌｅ３０」（水曜・午後１０時、７月２２日スタート）に、第２の主人公として女優・のんが出演することがわかった。１４日、同局から発表された。中国で爆発的ヒットを記録した「ＮｏｔｈｉｎｇＢｕｔＴｈｉｒｔｙ」（「３０女の思うこと〜上海女子物語〜」）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクし