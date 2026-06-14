◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦日本―オランダ（１４日・ダラス）【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強国オランダと激突する。＊＊＊試合前日の公式会見が１３日、会場のダラススタジアムで行われた。出席した森保一監督は「攻撃の部分で名波コーチ、守備は斉藤コーチを中心に、選手た