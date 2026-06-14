◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）球団初の交流戦優勝へ、崖っぷちに立たされた。１点を追う９回２死一、二塁。桑原のバットが空を切ると、満員の球場からは悲鳴と歓声が入り交じった。打線が巨人４投手の継投の前に６安打１得点と沈黙し、両リーグ最速での４０勝到達はお預けに。交流戦優勝の可能性を残していたソフトバンクと日本ハムがともに勝ったため首位陥落。１ゲーム差の３位