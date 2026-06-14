男女２人組ユニット「ＥｖｅｒｙＬｉｔｔｌｅＴｈｉｎｇ」の持田香織（４８）が、久々に近影をアップした。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、ライブツアープロジェクト「ＴＯＫＹＯＴＯＵＲＴＲＩＬＯＧＹ」についてつづる。「スタンディングエリアにおける密環境を想定し、会場には空気清浄機の設置を予定しております。清浄化されたクリーンで安心な空気環境に包まれながら、三部作の第二幕をお楽しみくだ