■GI・宝塚記念（14日、阪神競馬場・芝2200m）【写真で見る】篠原アナの過去の予想はズバリ！東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサーが、GI・宝塚記念をデータをもとにズバリ予想。宝塚記念は上半期の総決算で、ファン投票10位以内の馬に優先出走権が与えられるグランプリレースだ。史上初の大阪杯、天皇賞（春）、宝塚記念の3競走を制覇する「春古馬三冠」に王手をかけていて、ファン投票1位のクロワデュノールや、去年の宝塚